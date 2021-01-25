Redmi Note 10 будут продавать без зарядки в коробке

Компания Samsung начала экспериментировать с исключением аксессуаров из комплекта поставки своих телефонов, начав с Galaxy Note 20 в прошлом году, поскольку она не предлагала наушники, а бесплатно отправляла их тем, кто их просил. Эта стратегия, похоже, набирает обороты после того, как Apple несколько месяцев назад исключила зарядное устройство из коробок всех своих устройств на рынке смартфонов нового поколения. Xiaomi последовала их примеру со своим Mi 11, но, в отличие от Apple, она предлагает покупателям возможность иметь зарядное устройство в коробке. Теперь ожидается, что суббренд Xiaomi сделает то же самое с грядущими смартфонами серии Redmi K40, если верить недавно выпущенным изображениям. Похоже, что еще одно устройство от компании тоже должно лишится зарядки в коробке. Речь идёт о смартфоне Redmi Note 10.