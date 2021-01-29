Redmi Note 10 должен выйти в феврале

Федеральная комиссия по связи (FCC) недавно одобрила телефон Xiaomi с номером модели M2101K7AG. Этот вариант также был замечен на платформах сертификации Евразийской экономической комиссии (ЕЭС), TUV Rheinland, TKDN и Indonesia Telecom. Ходят слухи, что номер модели M2101K7AG принадлежит глобальной версии Redmi Note 10. Сегодня индийский вариант телефона с номером модели M2101K7AI получил одобрение Бюро индийских стандартов (BS). Исходя из этих сертификатов можно предположить, что компания может выпустить Redmi Note 10 в ближайший месяц. Сертификация BIS Redmi Note 10 не содержит информации о его характеристиках. Благодаря сертификации FCC известно, что M2101K7AG имеет поддержку 4G, двухдиапазонный Wi-Fi и MIUI 12. Кроме того, недавняя утечка информации от информатора показала, что Redmi Note 10 будет представлен в двух вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища и 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ хранилища.