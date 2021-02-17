Redmi Note 10 готовится к анонсу

Redmi уже подтвердила, что новая серия смартфонов Note 10 дебютирует в Индии 4 марта. Хотя до запуска осталось как минимум пара недель, компания начала анонсировать функции, которые будут представлены в новых устройствах. На странице-тизере на официальном сайте Xiaomi подтверждает несколько функций, которые будут присутствовать в устройствах серии Redmi Note 10. Во-первых, компания использует процессоры Qualcomm Snapdragon, созданные для игр. Поскольку на странице еще нет знака MediaTek, мы предполагаем, что Redmi Note 10, и Redmi Note 10 Pro тоже будут оснащены чипсетами Qualcomm. Что касается процессоров, то по неофициальным слухам, вариант 4G будет иметь чипсет Snapdragon 720G, а вариант 5G - Snapdragon 750G.