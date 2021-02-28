Redmi Note 10 окажется дешевле, чем ожидалось

Профильный ресурс UBXTech.com поделился новыми подробностями о смартфонах Redmi Note 10, Redmi Note 10 Pro и Redmi Note 10 Pro Max, официальный анонс которых состоится 4 марта. Итак, базовая модель получит 6,67-дюймовый Super AMOLED-дисплей с разрешением 2400:1080 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, врезанную селфи-камеру на 16 Мп, тыльную квадрокамеру с модулями на 48 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, платформу Qualcomm Snapdragon 678, батарею на 5020 мАч и поддержку быстрой зарядки на 22,5 Вт.

Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 12 999 рупий или около 177 долларов, 6/128 ГБ – 13 999 рупий или 190 долларов, 8/128 ГБ – 15 999 рупий или 217 долларов.
Комментарии и отзывы Redmi Note 10
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