Redmi Note 10 показали на фото

В базе данных китайского регулятора TENAA появились фотографии смартфона Redmi Note 10, который еще не был представлен официально. Если верить источнику, аппарат получит 6,53-дюймовый дисплей с разрешением 2340:1080 точек, восьмиядерную платформу с тактовой частотой 2,0 ГГц, 4, 6 или 8 ГБ оперативной и 64, 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батарею емкостью 6000 мАч, врезанную в экран фронтальную камеру разрешением 8 Мп, тыльную квадрокамеру с главным модулем разрешением 48 Мп, боковой дактилоскоп, корпус с габаритами 162,3:77,2:9,6 мм и массой 198 граммов, а также черную, синюю, белую, зеленую, фиолетовую, красную и оранжевую расцветки.