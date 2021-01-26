Redmi Note 10 получил сертификацию и готовится к релизу

Федеральная комиссия по связи (FCC) недавно сертифицировала смартфон Xiaomi с M2101K6G. Вскоре было обнаружено, что это устройство поступит на рынок под названием Redmi Note 10 Pro 5G. Теперь комиссия FCC выдала сертификат еще одному устройству с номером модели M2101K7AG — этот номер модели принадлежит телефону Redmi Note 10. В информации FCC указано, что номер модели M2101K7AG относится к 4G-версии Redmi Note 10. Он работает на MIUI 12, поддерживает исключительно 4G LTE и двухдиапазонный Wi-Fi. Почему производитель решил игнорировать 5G вполне понятно — данная версия будет запущена в Индии, тогда как модель с поддержой сотовых сетея пятого поколения выйдет в других странах немного позже. Стоимость устройства не раскрывается.