Redmi Note 10 получит AMOLED-дисплей

В сети появилась фотография упаковки смартфона Redmi Note 10, официальный релиз которого состоится уже 25 февраля. Если снимок достоверен, то аппарат получит AMOLED-дисплей, который уже давно просили фанаты серии Redmi Note. Ранее китайский производитель раскрыл другие подробности о смартфоне: однокристальная система Qualcomm, новый дизайн, крохотная врезанная одинарная камера для селфи, высококачественный звук с сертификацией Hi-Res, защита от воды и пыли в соответствии со степенью IP52, стекло Gorilla Glass, увеличенная ёмкость батареи и скорость быстрой зарядки при уменьшившейся массе смартфона.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10
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