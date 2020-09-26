Redmi Note 10 прочат SoC Snapdragon 750G

Недавно в базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 10 5G, который еще не был представлен официально. Тогда сообщалось о двухрежимной поддержке мобильных сетей пятого поколения и 6,5-дюймовом OLED-экране с разрешением 1080:2400 пикселей. Сегодня стало известно, что аппарат получит восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 750G, хотя ранее некоторые источники прочили ему процессор Snapdragon 732G, а также аккумулятор ёмкостью 4820 мАч. Предполагается, что в международной продаже аппарат появится под названием Xiaomi Mi 10T Lite.

Комментарии и отзывы Redmi Note 10
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