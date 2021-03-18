Redmi Note 10 сломали пополам. Видео

На YouTube появилось видео, в котором новенький смартфон Redmi Note 10 испытывают на прочность в стиле популярного видеоблогера JerryRigEverything. У смартфона обнаружились проблемы с кнопками, царапинами на задней панели и прочностью при падении с высоты человеческого роста. Но самая большая беда случилась, когда авторы решили испытать аппарат на изгиб. Впрочем, смотрите сами.

Напомним, что Redmi Note 10 оснащается восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 678 с частотой до 2,2 ГГц и графикой Adreno 612, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флеш-памяти, 6,43-дюймовым дисплеем Full HD+ AMOLED с Full HD+, 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и частотой опроса сенсорного слоя 120 Гц, тыльной квадрокамерой с модулями на 48 Мп (датчик Sony IMX582), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 13 Мп, слотом для карт microSD, стереодинамиками, боковым дактилоскопом, 3,5-мм разъемом, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 33 Вт.
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