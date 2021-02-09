Redmi Note 10 выходит в Индии

Redmi демонстрирует успех, продав 200 миллионов устройств серии Note по всему миру. Теперь, как и предполагалось ранее, компания официально начала тизерить запуск своей следующей серии Redmi Note 10 в Индии. Вице-президент Xiaomi Ману Кумар Джайн и многие другие сотрудники Redmi опубликовали тизер о запуске Redmi Note 10 в данной стране, отметив уникальность продукта и его популярность по всему миру. Более того, в тизере сообщается, что производитель планирует порадовать потенциальных фанатов уже 10 февраля — именно в этот день пройдет презентация. К сожалению, информации о параметрах устройства для данного рынка нет, как и стоимости ли хотя бы набора комплектации. Это все расскажут и покажут уже завтра, так что ждем новостей.