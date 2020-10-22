Redmi Note 10 выйдет под названием Redmi Note X

Известный китайский информатор Digital Chat Station сообщил о том, что ожидаемый многими смартфон Redmi Note 10 получит название Redmi Note X. Нетрудно догадаться, что X — это в данном случае римская 10. Ранее этот же источник утверждал, что смартфон получит производительную платформу MediaTek Dimensity 720 с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и основную камеру с главным модулем разрешением 48 Мп. Что до старшей модели Redmi Note 10 Pro (Note X Pro?), то его должны оснастить тыльной камерой со 108 Мп датчиком, восьмиядерным процессором Snapdragon 750 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, аккумулятором ёмкостью 4800 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 33-Вт.