Redmi Note 10T появится на рынке Японии

Представленный в середине апреля смартфон Redmi Note 10T с защитой от воды и поддержкой 5G был запущен на японском рынке, где он предлагается в цветах Grey, Dark Blue и Aqua Blue по цене около 255 евро. Напомним, что смартфон получил 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p с отверстием для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Он поддерживает частоту обновления до 90 Гц и предлагает 4096 уровней яркости. Основная камера имеет 50-мегапиксельный датчик изображения, а также дополнительный 2-мегапиксельный датчик для портретных снимков. Также имеется двухцветная двойная светодиодная вспышка.

Смартфон построен на базе Qalcomm Snapdragon 480, он получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон имеет слот для карт microSD, а также поддержку eSIM. Также он получил 3,5-мм аудиоразъем, поддержку NFC и оболочку MIUI 13 на базе операционной системы Android 11.
Nubia Red Magic 7 Pro поступит в продажу 12 апреля по всему …
Nubia Red Magic 7 Pro поступит в продажу 12 апреля по всему Nubia опубликовала приглашение на свое мероприятие, которое состоится 12 апреля. В приглашении речь идет …
Новая оболочка OnePlus будет работать поверх Android 13…
Новая оболочка OnePlus будет работать поверх Android 13Еще в июне 2021 года OnePlus объявила о более глубокой интеграции с OPPO, а также о планах по разработке …
Смартфон Nokia G21 оценен в 14 тысяч рублей…
Смартфон Nokia G21 оценен в 14 тысяч рублейВчера состоялась мировая премьера смартфона Nokia G21, а уже сегодня новинка появилась в российской прода…
OnePlus Nord N20 5G оценен в 280 долларов …
OnePlus Nord N20 5G оценен в 280 долларов Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов недорогой моделью Nord N20 5G, которая работает под упр…
Официально представлен смартфон Honor X8…
Официально представлен смартфон Honor X8Сегодня был официально представлен смартфон Honor X8. Устройство было анонсировано для Африканского регио…
Titan Slim — грядущий преемник BlackBerry Key 2…
Titan Slim — грядущий преемник BlackBerry Key 2Прошло некоторое время с тех пор, как BlackBerry прекратило свое существование, а сегодня мы получили инф…
Redmi K40S со 120-Гц AMOLED-экраном оценен в $283…
Redmi K40S со 120-Гц AMOLED-экраном оценен в $283Как и ожидалось, сегодня компания Xiaomi выпустила смартфон Redmi K40S, который получил дизайн в стиле Re…
Флагман Motorola Edge 30 Pro показали на рендерах…
Флагман Motorola Edge 30 Pro показали на рендерахАвторитетный инсайдер Роландт Квандт раскрыл все подробности о смартфоне Motorola Edge 30 Pro, официальны…
Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020Обзор vivo V21 8/256GB. Официальный смартфон ЕВРО-2020
Обзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежиОбзор Cubot X50. Квадрокамера и бесконтактные платежи
Обзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеровОбзор ZTE Blade L210. Проблемный смартфон для мессенджеров
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor