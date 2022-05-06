Redmi Note 10T появится на рынке Японии

Представленный в середине апреля смартфон Redmi Note 10T с защитой от воды и поддержкой 5G был запущен на японском рынке, где он предлагается в цветах Grey, Dark Blue и Aqua Blue по цене около 255 евро. Напомним, что смартфон получил 6,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 1080p с отверстием для 8-мегапиксельной селфи-камеры. Он поддерживает частоту обновления до 90 Гц и предлагает 4096 уровней яркости. Основная камера имеет 50-мегапиксельный датчик изображения, а также дополнительный 2-мегапиксельный датчик для портретных снимков. Также имеется двухцветная двойная светодиодная вспышка.

Смартфон построен на базе Qalcomm Snapdragon 480, он получил 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Смартфон имеет слот для карт microSD, а также поддержку eSIM. Также он получил 3,5-мм аудиоразъем, поддержку NFC и оболочку MIUI 13 на базе операционной системы Android 11.