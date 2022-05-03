Redmi Note 10T выпустили в Японии Компания Xiaomi дала старт японским продажам смартфона Redmi Note 10T, который был представлен в середине прошлого месяца. Новинка предлагается по цене в 255 евро. Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым ЖК-экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, слотом для карт памяти microSD, поддержкой eSIM и сотовых сетей пятого поколения, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, 3,5-мм гнездом для наушников, модулем NFC и предустановленной оболочкой MIUI 13 на основе ОС Android 11. Компания Xiaomi дала старт японским продажам смартфона Redmi Note 10T, который был представлен в середине прошлого месяца. Новинка предлагается по цене в 255 евро. Напомним, что смартфон характеризуется 6,5-дюймовым ЖК-экран с разрешением Full HD и кадровой частотой 90 Гц, селфи-камерой разрешением 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 480, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт быстрой зарядки, слотом для карт памяти microSD, поддержкой eSIM и сотовых сетей пятого поколения, защитой от пыли и влаги в соответствии со степенью IP68, 3,5-мм гнездом для наушников, модулем NFC и предустановленной оболочкой MIUI 13 на основе ОС Android 11. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 19:38 . Продукт - Redmi Note 10T

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