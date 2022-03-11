Redmi Note 11 Pro 5G оценен в 42 000 рублей

Компания Xiaomi объявила о том, что смартфон Redmi Note 11 Pro 5G появится в российской продаже 7 апреля. Рекомендованная цена варианта на 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти составит 45 тысяч рублей, с 8/128 ГБ – 48 тысяч рублей. Но если оформить предварительный заказа с 31 марта по 6 апреля, то новинка обойдется в 42 и 45 тысяч рублей соответственно. Бесплатным подарком станут наушники Redmi Buds 3.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 695 с графикой Adreno 619 и модемом Snapdragon X51 5G для сотовых сетей пятого поколения, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, пиковой яркостью 1200 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass 5, селфи-камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов) и 2 Мп (макро), аккумулятором на 5000 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, а также поддержкой NFC, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1.