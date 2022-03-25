Redmi Note 11 Pro+ 5G уже продают в Европе

В одном европейском магазине в продаже появился смартфон Redmi Note 11 Pro+ 5G, чей международный релиз еще не состоялся. Фотографии из магазина подтверждают наличие AMOLED-дисплея с кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 920, тройной тыльной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп, батареи ёмкостью 4500 мАч, поддержки 120-Вт быстрой проводной зарядки, стереодинамиков JBL и фирменной надстройки MIUI 12.5 на базе ОС Android 11. Также отметим адаптер питания на 120 Вт, кабель USB Type-C и чехол в комплекте поставки. Вариант с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти стоит 450 евро.

Комментарии и отзывы Redmi Note 11 Pro+ 5G
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