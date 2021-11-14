Redmi Note 11 Pro обновили до MIUI 12.5.8

Компания Redmi выпустила обновление фирменной оболочки MIUI под номером 12.5.8.0.RKTCNXM для новеньких смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro+. Апдейт привносит атомарную память расширенной версии MIUI 12.5 для оптимизированного использования памятью, улучшает работу в Сети и несет в себе свежий патч безопасности Android.

Напомним, что Redmi Note 11 Pro+ характеризуется мощной платформой MediaTek Dimensity 920, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, АКБ ёмкостью 4500 мАч, поддержкой проводной зарядки на 120 Вт, входящей в комплект поставки, стереодинамиками JBL, боковым дактилоскопом, поболочкой MIUI 12.5 на Android 11 «из коробки», толщиной 8,34 мм и массой 204 г.