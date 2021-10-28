Redmi Note 11 Pro оценен в 300 долларов

Помимо стандартной модели Redmi Note 11, компания Xiaomi представила и более продвинутый Redmi Note 11 Pro. Смартфон оснастили новеньким процессором MediaTek Dimensity 920, оперативной памятью LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, системой охлаждения с испарительной камерой, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп (датчик Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик), и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 5160 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, стереодинамики JBL, боковым дактилоскопом, предустановленной оболочкой MIUI 12.5 на Android 11, толщиной 8,34 мм и массой 204 г. Цена версии с 6/128 памяти составляет 250 долларов, с 8/128 ГБ – 300 долларов, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти – 330 долларов.

Комментарии и отзывы Redmi Note 11 Pro
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