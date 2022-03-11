Redmi Note 11 Pro оценен в 40 тысяч рублей

Напомним, что Redmi Note 11 Pro характеризуется восьмиядерным процессором MediaTek Helio G96, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов), 2 Мп и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки на 67 Вт, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также интерфейсом USB Type-C.