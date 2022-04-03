Redmi Note 11 Pro подешевел до 270 долларов

Сетевые источники сообщают о том, что смартфоны Redmi Note 11 Pro и Note 11 Pro+ подешевели в Китае. Redmi Note 11 Pro в версии с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти теперь стоит 285 долларов вместо 315 долларов, а с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной – 315 вместо 345 долларов. За базовый вариант просят 270 долларов. Redmi Note 11 Pro+ с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти теперь обойдется в 315 долларов, а с 8/256 ГБ – 345 долларов.

Напомним, что обе модели оснащаются AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 920, 108-Мп камерой и стереодинамиками JBL. Note 11 Pro получил батарею ёмкостью 5160 мАч и поддержку 67-Вт зарядки, а Redmi Note 11 Pro+ – аккумулятор на 4500 мАч и 120-Вт зарядку.