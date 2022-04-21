Redmi Note 11 Pro вышел в России

Компания Xiaomi дала старт российским продажам смартфонов Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro 5G, которые изначально должны были выйти две недели назад. Redmi Note 11 Pro с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценен в 40 тысяч рублей, Redmi Note 11 Pro 5G с 6/64 ГБ – в 41 тысячу рублей, а с 8/128 ГБ – в 45 тысяч рублей.

Напомним, что Redmi Note 11 Pro оснащается платформой MediaTek Helio G96, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой отклика сенсорного слоя 360 Гц и пиковой яркостью 1200 кд/м2, фронтальной камерой разрешением 16 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик с углом обзора 115 градусов), 2 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки на 67 Вт, модулем NFC, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.1, а также интерфейсом USB Type-C.