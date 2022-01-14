Redmi Note 11 будет стоить в Европе 250 евро

Смартфон Redmi Note 11 вышел в Китае еще прошлой осенью, а вот к европейскому релизу Xiaomi пока еще только готовится. Сегодня профильное издание MySmartPrice поделилось подробностями о ценах на Redmi Note 11 в Старом Свете. Утверждается, что базовый вариант с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти будет стоить 250 евро, с 4/128 ГБ – 290 евро, а с 8/128 ГБ – 330 евро. В Китае аппарат оценен от 150 евро.

По предварительным данным, европейская версия получит 65-дюймовый IPS-экран с разрешением 2400:1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц, производительный процессор Qualcomm Snapdragon 680, тройную основную камеру с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку проводной зарядки на 18 Вт, боковой дактилоскоп и стереодинамики.
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