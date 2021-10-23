Redmi Note 11 получит поддержку Bluetooth 5.2

Компания Xiaomi опубликовала очередной тизер, посвященный смартфону Redmi Note 11. Как оказалось, аппарат получит адаптер с поддержкой беспроводной связи Bluetooth 5.2. Её главным преимуществом являются низкие задержки при передаче данных и низкое энергопотребление. Ранее стало известно о наличии в смартфоне многорежимного адаптера NFC, 3,5-мм аудиогнезда для наушников, стереодинамиков, антибликового стекла на задней панели, бокового дактилоскопического сенсора, дисплея AMOLED c тонкими рамками и нескольких расцветок. Официальная презентация серии Redmi Note 11 запланирована на 28 октября.