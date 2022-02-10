Redmi Note 11E Pro получит 120-Гц экран

В базе данных китайского регулятора TENAA появились сведения о смартфоне Redmi Note 11E Pro, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат получит 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 695, 6, 8, 12 или 16 ГБ ОЗУ и 128, 256 или 512 ГБ флеш-памяти, 16-Мп селфи-камеру, тыльную камеру с главным модулем на 108 Мп, батарею ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой 67-Вт зарядки, предустановленную ОС Android 11 с фирменной надстройкой MIUI 13 и боковой дактилоскопический сенсор. Официальный релиз смартфона ожидается до конца этого месяца.