Redmi Note 11E получил 90-Гц экран

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 11E дизайн задней панели которой похож на смартфоны Oppo. Новинку оснастили восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 700 5G, 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой с датчиком изображения разрешением 5 Мп и аккумуляторной батареей ёмкостью 5000 мАч. Смартфон появится в китайской продаже 18 марта по цене в 190 долларов за вариант с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти, а также 205 долларов за 6/128 ГБ памяти.

Комментарии и отзывы Redmi Note 11E
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