Redmi Note 11E вышел в продажу

Компания Xiaomi дала старт китайским продажам смартфона среднего уровня Redmi Note 11E, внешний вид которого сильно напоминает последние новинки от компании Oppo. Напомним, что аппарат характеризуется однокристальной системой MediaTek Dimensity 700 5G, 6,58-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, сдвоенной тыльной камерой с датчиками разрешением 50 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой на 5 Мп, а также АКБ ёмкостью 5000 мАч. Версия с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти оценена в 190 долларов, а 6/128 ГБ памяти – 205 долларов.