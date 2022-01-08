Redmi Note 11S одобрили к выходу

В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 11S, который еще не был представлен официально. Это подтверждает слухи о том, что аппарат сразу же будет представлен на глобальном рынке. По данным регулятора, аппарат получит версии с 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно, а также предустановленную оболочку MIUI 13.

Ранее сообщалось о наличии платформы MediaTek Dimensity с модемом для сотовых сетей 5G, дисплея с частотой обновления 90 Гц, тройной основной камеры с главным модулем разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик на базе датчика изображения Sony IMX3555) и 2 Мп (макрокамера на сенсоре OV2a OmniVision), а также врезанной в экран фронтальной камеры разрешением 13 Мп.