Redmi Note 11S получит 120-Вт зарядку и 90-Гц AMOLED-экран

Заслуживающий доверия китайский информатор подтвердил информацию о том, что смартфон Redmi Note 11S получит AMOLED-дисплей с кадровой частотой 90 Гц. Ранее сообщалось, что устройство оснастят основной камерой с модулями разрешением 108 Мп (сенсор Samsung HM2), 8 Мп (сверхширик на Sony IMX355), 2 Мп и 2 Мп, фронтальной камерой разрешением 13 Мп, однокристальной системой MediaTek Dimensity, поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки мощностью 120 Вт, а также версиями на 6/64 ГБ, 6/128 ГБ и 8/128 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно.