Redmi Note 11S представлен в России

Компания Xiaomi раскрыла подробности о российском релизе смартфона Redmi Note 11S, глобальная версия которого была представлена в конце января. Старт российских продаж намечен только на 7 апреля. Версия с 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти будет стоить 34 тысячи рублей, а с 6/128 ГБ – 36 тысяч рублей. С 7 по 17 апреля вместе с покупкой смартфона можно будет бесплатно получить наушники Redmi Buds 3 Lite.

Напомним, что новинка оснащается 6,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 90 Гц, пиковой яркостью 700 кд/м2 и защитным стеклом Gorilla Glass 3, однокристальной системой MediaTek Helio G96, селфи-камерой разрешением 16 Мп, основной квадрокамерой с модулями на 108 Мп (сенсор ISOCELL HM2), 8 Мп (сверхширик), 2 Мп и 2 Мп, боковым сканером отпечатков пальцев, слотом для карты памяти microSD, поддержкой NFC, двумя динамиками, 3,5-мм гнездом для наушников, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт.