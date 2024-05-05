Redmi Note 11T Pro обновили до финальной версии HyperOS

Компания Xiaomi выпустила финальную версию фирменной прошивки HyperOS на базе операционной системы Android 14 для смартфона Redmi Note 11T Pro в Китае. Апдейт размером 5,6 ГБ привносит не только все нововведения, но и апрельский патч безопасности Android. Пока обновление распространяется только в Китае, но в скором времени география распространения может расшириться.

Напомним, что выпущенный два года назад Redmi Note 11T Pro характеризуются производительной платформой Mediatek Dimensity 8100, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, тройной основной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, батареями ёмкостью 5080 мАч и 4400 мАч соответственно, поддержкой 67-Вт и 120-Вт проводных зарядок, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2 и стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos.
Смартфон Realme 12x засветился в сети …
В базе данных агентств Bluetooth SIG и TUV Rheinland обнаружились упоминания о смартфоне Realme 12x, кото…
Motorola Edge 50 Ultra получит 125-Вт проводную зарядку …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о характеристиках смартфона Motorola…
Телефон Nokia 3310 получит новую версию …
Компания HMD Global опубликовала тизер, анонсирующий выход нового телефона Nokia. Источники считают, что …
Флагман Sony Xperia 1 VI показали на рендерах …
Профильное издание Android Headlines и авторитетный инсайдер OnLeaks опубликовали качественные изображени…
Oppo Reno 12 Pro получит SoC MediaTek Dimensity 9200+…
Авторитетный инсайдер Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Oppo Reno 12 Pro, который …
Xiaomi Mix Fold 4 поставит рекорд толщины и веса…
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился новыми подробностями о складном смартфоне Xiaomi M…
Huawei Pura 70 Ultra получит 1 ТБ флеш-памяти …
Авторитетный информатор Digital Chat Station поделился подробностями о конфигурациях флагманских смартфон…
Realme P1 5G показали на первом фото …
Известный своей осведомленностью инсайдер Судханшу Амбхоре поделился первыми фотографиями смартфона Realm…
Почти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4GПочти флагман? Обзор Infinix ZERO 30 4G
Снимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 ProСнимает лучше iPhone 15 Pro, Samsung S24 Ultra и Pixel 8 Pro. Обзор Honor Magic 6 Pro
Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20Народный смартфон без компромиссов. Обзор Tecno Camon 20
Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30Быстрый смартфон с подсветкой аура. Обзор vivo V30
Доступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27sДоступный смартфон на каждый день. Обзор vivo Y27s
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor