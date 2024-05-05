Redmi Note 11T Pro обновили до финальной версии HyperOS

Компания Xiaomi выпустила финальную версию фирменной прошивки HyperOS на базе операционной системы Android 14 для смартфона Redmi Note 11T Pro в Китае. Апдейт размером 5,6 ГБ привносит не только все нововведения, но и апрельский патч безопасности Android. Пока обновление распространяется только в Китае, но в скором времени география распространения может расшириться.

Напомним, что выпущенный два года назад Redmi Note 11T Pro характеризуются производительной платформой Mediatek Dimensity 8100, 6,6-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 144 Гц, тройной основной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, батареями ёмкостью 5080 мАч и 4400 мАч соответственно, поддержкой 67-Вт и 120-Вт проводных зарядок, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2 и стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos.