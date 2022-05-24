Redmi Note 11T Pro оценен в 255 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, которые получили мощную восьмиядерную платформу Mediatek Dimensity 8100.

Новинки также оснастили 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, аккумуляторами ёмкостью 5080 мАч и 4400 мАч соответственно, поддержкой 67-Вт и 120-Вт проводных зарядок, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2, модулями Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13. Redmi Note 11T Pro оценен в 255, 285 и 315 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти. Redmi Note 11T Pro+ обойдется в 300, 330 и 360 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ памяти.