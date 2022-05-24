Redmi Note 11T Pro оценен в 255 долларов

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделями Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+, которые получили мощную восьмиядерную платформу Mediatek Dimensity 8100.

Новинки также оснастили 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, аккумуляторами ёмкостью 5080 мАч и 4400 мАч соответственно, поддержкой 67-Вт и 120-Вт проводных зарядок, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2, модулями Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13. Redmi Note 11T Pro оценен в 255, 285 и 315 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ и 8/256 ГБ памяти. Redmi Note 11T Pro+ обойдется в 300, 330 и 360 долларов за варианты с 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 8/512 ГБ памяти.

Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED…
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDВ конце прошлого года мы проводили тестирование смартфона Poco M4 P…
Qualcomm анонсирует энергоэффективный модем Snapdragon X70 5…
Qualcomm анонсирует энергоэффективный модем Snapdragon X70 5Qualcomm официально анонсировала модем Snapdragon X70 5G, предлагающий новые функции при одновременном по…
Запуск Asus 8z назначен на 28 февраля…
Запуск Asus 8z назначен на 28 февраляЗапуск Asus 8z в Индии был подтвержден на 28 февраля. Помимо информации о запуске, Asus мало что рассказа…
Samsung Galaxy A13 4G не получил комплектную зарядку …
Samsung Galaxy A13 4G не получил комплектную зарядку Смартфон Samsung Galaxy A13 4G появился в европейской продаже в конце марта, а сейчас он стал доступен дл…
Просочилась фотография розничной упаковки грядущего Google P…
Просочилась фотография розничной упаковки грядущего Google PОжидается, что Google объявит о Pixel 6a на своей конференции I/O, которая состоится в мае этого года. Се…
Бренд NZone анонсировал в Китае смартфон S7 Pro за 250 долла…
Бренд NZone анонсировал в Китае смартфон S7 Pro за 250 доллаОператор China Mobile под брендом NZone готовит к выпуску новую модель, которая получит тройную основную …
Realme Narzo 50A Prime получит 50-Мп камеру…
Realme Narzo 50A Prime получит 50-Мп камеруВ сети появился постер с изображением смартфона Realme Narzo 50A Prime, официальный релиз которого состои…
ASUS обновляет свои смартфоны до Android 12…
ASUS обновляет свои смартфоны до Android 12ASUS начала свой путь обновления Android 12 еще в декабре с Zenfone 8 и Zenfone 8 Flip, и, к сожалению, т…
Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11Обзор BQ CLEVER 5765L. Недорогой смартфон с Android 11
Обзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFCОбзор LENOVO K13 Note 4/128Gb. Смартфон с хорошей автономностью и NFC
Обзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерамиОбзор realme C25 4/64 GB. Долгоиграющий бюджетный смартфон с тремя камерами
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor