Redmi Note 11T Pro подешевел в Китае

Вслед за Redmi Note 11T Pro+ компания Xiaomi снизила цену и на модель Redmi Note 11T Pro, которая была представлена всего пару недель назад. Теперь за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти просят 225 долларов, хотя изначально она стоила 285 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2, модулем Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.
Samsung Galaxy Z Flip4 появился на Geekbench с чипсетом Snap…
По мере того, как мы приближаемся к предполагаемому запуску следующего поколения складных устройств Samsu…
Доступный флагман Xiaomi 12 Lite засветился в США…
В базе данных американского регулятора FCC обнаружились сведения о смартфоне Xiaomi 12 Lite 5G, который е…
Смартфоны Huawei Mate 40 заканчиваются в Китае…
Сетевые источники сообщают о том, что в официальном интернет-магазине Huawei больше нельзя купить смартфо…
Redmi K50 с 12/512 ГБ памяти появился в продаже…
Компания Xiaomi выпустила в продажу самую топовую версию смартфона Redmi K50, которая может похвастаться …
Смартфон Vivo T2x получил 144-Гц…
Компания Vivo пополнила ассортимент смартфонов моделью T2x, одной из главных особенностей которой стала б…
Камерофон Vivo X80 показали на качественных рендерах …
Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился изображениями смартфона Vivo X80, которы…
ZTE анонсирует серию Axon 40 в этом месяце…
Недавно, президент мобильного подразделения компании ZTE поделился рекламным плакатом на Weibo, предполаг…
Подтверждено партнерство компании Xiaomi с Leica…
Уже несколько месяцев ходят слухи что модуль камеры Xiaomi 12 Ultra будет основан под брендом фотоаппарат…
Обзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFCОбзор Infinix HOT 11S NFC. Недорогой смартфон с 50 Мп камерой и NFC
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор itel A49. Смартфон для типовых задачОбзор itel A49. Смартфон для типовых задач
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor