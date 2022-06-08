Redmi Note 11T Pro подешевел в Китае

Вслед за Redmi Note 11T Pro+ компания Xiaomi снизила цену и на модель Redmi Note 11T Pro, которая была представлена всего пару недель назад. Теперь за версию с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти просят 225 долларов, хотя изначально она стоила 285 долларов.

Напомним, что новинка характеризуется 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, аккумулятором ёмкостью 5080 мАч, поддержкой 67-Вт проводной зарядки, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2, модулем Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.