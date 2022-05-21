Redmi Note 11T Pro+ показали на новых тизерах

Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры смартфона Redmi Note 11T Pro+, который будет представлен вместе с Redmi Note 11T Pro уже 24 мая. Итак, старшая модель получит IPS-дисплей с сертификацией DisplayMate A+, дизайн «цельнометаллической интегрированной камеры Deco», основную камеру с главным датчиком изображения оптического формата 1/1,72 дюйма и разрешением 64 Мп, а также 3,5-мм гнездом для наушников.

Ранее стало известно, что смартфоны получат платформы MediaTek Dimensity 8100, аккумуляторы ёмкостью 5080 мАч и 4400 мАч соответственно, поддержку проводной зарядки на 67 Вт и 120 Вт соответственно, а также 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц.