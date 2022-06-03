Redmi Note 11T Pro+ уже подешевел в Китае

Компания Xiaomi снизила цену на смартфон Redmi Note 11T Pro+ в рамках крупной распродажи 618, которая в эти дни проходит в Китае. Представленная чуть больше недели назад новинка подешевела на 25 долларов – с 300 до 275 долларов. Речь идет о версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флеш-памяти.

Напомним, что смартфон оснащается восьмиядерной платформой Mediatek Dimensity 8100, 6,6-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц, тройной тыльной камерой с главным 64-Мп модулем на основе сенсора оптического формата 1/1,72 дюйма, аккумуляторами ёмкостью 5080 мАч и 4400 мАч соответственно, поддержкой 67-Вт и 120-Вт проводных зарядок, системой охлаждения с испарительной камерой площадью 2268 мм2, модулями Bluetooth 5.2 и NFC 3.0, стереодинамиками c поддержкой Dolby Atmos, защитой от пыли и воды (IP53), 3,5-мм разъемом для наушников и предустановленной ОС Android 12 с оболочкой MIUI 13.