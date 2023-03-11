Redmi Note 12 4G показали на качественных рендерах

Известный своей осведомленностью информатор Судханшу Амбхоре поделился подробностями и качественными изображениями смартфона Redmi Note 12 4G, официальный релиз которого ожидается в конце этого месяца. Итак, аппарат оснастят еще не выпущенной платформой Qualcomm Snapdragon 685, предустановленной операционной системой Android 13 с фирменной оболочкой MIUI 14, от 4 ГБ оперативной памяти, 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 33-Вт проводной зарядки.