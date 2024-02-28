Redmi Note 12 5G обновят до HyperOS

Компания Xiaomi уже обновила до фирменной прошивки HyperOS немало своих устройств, а сегодня китайский производитель опубликовал список смартфонов и планшетов, которые получат апдейт в первой половине этого года. Итак, до HyperOS обновятся глобальные версии смартфонов Xiaomi 13, Xiaomi 13T, Xiaomi 12, Xiaomi 12T, Redmi Note 13, Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G и Redmi Note 12 5G, а также планшетов Xiaomi Pad 6 и Redmi Pad SE. Смартфоны серии Xiaomi 14, планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4, умные часы Xiaomi Watch S3 и фитнес-браслет Smart Band 8 Pro появятся в продаже уже под управлением HyperOS.