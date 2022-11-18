Redmi Note 12 Explorer Edition правда заряжается за 9 минут

Компания Redmi опубликовала видео, в котором демонстрируется скорость зарядки смартфона Redmi Note 12 Explorer Edition. Как и было обещано на презентации, двухкомпонентный аккумулятор общей ёмкостью 4300 мАч действительно заряжается от 0 до 100% всего за 9 минут. Напомним, что мощность проводной зарядки этого смартфона составляет рекордные 210 Вт. Отмечается, что встроенный в зарядный кабель чип поддерживает не только идентификацию фирменного протокола зарядки, но и протоколы PD и QC.

Напомним, что оцененный в 330 долларов Redmi Note 12 Explorer Edition оснащается тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPX и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1080, а также 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти.