Redmi Note 12 Pro 4G представили в Европе

Компания Xiaomi объявила о европейском релизе смартфона Redmi Note 12 Pro 4G, который был недавно представлен в Индонезии. В Старом Свете за новинку попросят 330 евро.

Напомним, что Redmi Note 12 Pro 4G оснащается однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 732G, 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, фронтальной камерой на 16 Мп, основной камерой квадрокамерой с модулями разрешением 108 Мп, 8 Мп (сверхширик), 5 Мп (макро) и 2 Мп, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, слотом для карты памяти microSD, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, поддержкой Wi-Fi и Bluetooth, модулем NFC, боковым сканером отпечатков пальцев, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, 3,5-мм разъемом для наушников и ОС Android 12 с прошивкой MIUI 13 «из коробки».