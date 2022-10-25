Redmi Note 12 Pro+ Track Edition показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфонов Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Pro+ Track Edition, официальная презентация которых ожидается 27 октября. Отметим, что Redmi Note 12 Pro+ получил как минимум белую, черную и голубую расцветку, а Redmi Note 12 Pro может похвастаться градиентным вариантом. Что до Redmi Note 12 Pro+ Track Edition, то он имеет двухцветный дизайн.

Сегодня компания Xiaomi подтвердила, что Redmi Note 12 Pro+ станет первым смартфоном на рынке с 200-Мп сенсором Samsung ISOCELL HPX. Redmi Note 12 Pro приписывают наличие 50-Мп датчика Sony IMX766, который хорошо зарекомендовал себя в субфлагманах этого года.

Замена экрана в Xiaomi Mix Fold 2 стоит 725 долларов…
На официальном сайте Xiaomi обнаружилась цена, которую придется заплатить за негарантийный ремонт экрана …
Huawei Mate 50 RS получит 120-Гц экран…
Сетевые инсайдеры поделились подробностями о смартфонах серии Huawei Mate 50, которые, среди прочего, пол…
Apple выпустит iPhone на Type-C в конце 2024 года…
Случилось, пожалуй, историческое событие — представители Евросоюза сегодня официально приняли закон, кото…
Infinix Zero 20 получил 60-Мп селфи-камеру с автофокусом …
Компания Infinix пополнила ассортимент смартфонов моделью Infinix Zero 20, главной особенностью которой с…
Часы Oppo Watch 3 смогут регистрировать ЭКГ…
Один из заслуживающих доверия китайских информаторов поделился подробностями об умных часах Oppo Watch 3,…
Huawei P60 Pro показали на рендере…
В сети появилось качественное изображение флагманского смартфона Huawei P60 Pro, который еще не был предс…
Стартовали международные продажи игрового смартфона Nubia Re…
Бренд Nubia объявил о начале открытых продаж флагманского игрового смартфона Red Magic 7S для международн…
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?…
Формат «раскладушки» в случае смартфонов на базе Android сейчас относится к премиальному сегменту. Хотя в…
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLEDОбзор Poco M4 Pro 4G. Емкий аккумулятор и AMOLED
Обзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видеоОбзор Xiaomi 11T Pro. Зарядка 120 Вт, камера 108 Мп и 8K-видео
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor