Redmi Note 12 Pro+ Track Edition показали на рендерах

В сети появились качественные изображения смартфонов Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro+ и Redmi Note 12 Pro+ Track Edition, официальная презентация которых ожидается 27 октября. Отметим, что Redmi Note 12 Pro+ получил как минимум белую, черную и голубую расцветку, а Redmi Note 12 Pro может похвастаться градиентным вариантом. Что до Redmi Note 12 Pro+ Track Edition, то он имеет двухцветный дизайн.

Сегодня компания Xiaomi подтвердила, что Redmi Note 12 Pro+ станет первым смартфоном на рынке с 200-Мп сенсором Samsung ISOCELL HPX. Redmi Note 12 Pro приписывают наличие 50-Мп датчика Sony IMX766, который хорошо зарекомендовал себя в субфлагманах этого года.