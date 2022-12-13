Redmi Note 12 Pro+ готов к глобальному релизу

Компания Redmi объявила, что международная премьера представленного недавно в Китае смартфона Redmi Note 12 Pro+ состоится 5 января 2023 года. Напомним, что аппарат оснащается тройной основной камерой с модулями разрешением 200 Мп (сенсор Samsung ISOCELL HPX и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, процессором MediaTek Dimensity 1080, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120-Вт проводной быстрой зарядки. На китайском рынке смартфон оценен в 290 и 320 долларов за варианты на 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно, но в Европе он будет стоить значительно дороже.