Redmi Note 12 Pro оценили в 265 долларов

Компания Xiaomi представила глобальные версии смартфонов Redmi Note 12 Pro и Redmi Note 12 Pro+, которые уже вовсю продаются в Китае. Первый оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, боковым сканером отпечатков пальцев, модулем NFC, ИК-излучателем, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13 с фирменной прошивкой MIUI 13. Цена для первых покупателей составляет 265 и 300 долларов за версии с 6/128 и 8/128 ГБ ОЗУ и флеш-памяти.

Redmi Note 12 Pro+ отличается 120-Вт зарядкой и 200-Мп камерой. За него попросят 325 и 365 долларов в версиях с 8/256 ГБ и 12/256 ГБ памяти.
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