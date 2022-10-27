Redmi Note 12 Pro+ получил 200-Мп камеру

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Pro+, который оценен в 290 и 320 долларов за версии на 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPX и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1080, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120 Вт проводной зарядки. Также была представлена модель Redmi Note 12 Discovery Edition, которая отличается 210-Вт зарядкой и аккумулятором на 4300 мАч. Она доступна в одной версии на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 335 долларов.
realme Narzo 30 и realme 8 получают обновление Realme UI 3.0…
Бренд realme объявила о выпуске крупного обновления Realme UI 3.0 на базе Android 12 для смартфонов realm…
Samsung Galaxy S23 Ultra засветился в бенчмарке…
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench обнаружились результаты тестирования топового смартфона Sam…
Часы Amazfit GTR 4 и GTS 4 оценены в 14 тысяч рублей…
Компания Huami выпустила в России умные часы Amazfit GTR 4 и GTS 4, рекомендованная цена которых составил…
Ищем лучший чехол для Samsung Galaxy M33…
Современные смартфоны выглядят достаточно привлекательными и стильными, даже если речь не заходит о флагм…
Смартфон Oppo K10x оценен в 215 долларов…
Компания Oppo пополнила ассортимент смартфонов моделью K10x, которая работает под управлением ОС Android …
Смартфон Google Pixel 7 Pro оценен в $900…
Компания Google пополнила ассортимент смартфонов флагманской моделью Pixel 7 Pro, которая появятся в прод…
Xiaomi Civi 2 заказали уже 100 тысяч человек …
Вчера компания Xiaomi раскрыла дату официального релиза Xiaomi Civi 2, а уже сегодня появились первые дан…
Samsung Galaxy S23 Ultra получит камеру нового поколения…
Для пользователей, которые следят за рынком смартфонов, не секрет, что производителям достаточно тяжело п…
Обзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальцаОбзор itel A27. Недорогой смартфон с IPS-экраном и сканером отпечатка пальца
Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022Обзор BQ 6868L Wide 4/64 ГБ. Смартфон для школьника 2022
iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличияiPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max - что брать и в чем отличия
Лучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчасЛучший смартфон Google Pixel в 2022. Параллельный импорт раньше и сейчас
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor