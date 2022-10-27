Redmi Note 12 Pro+ получил 200-Мп камеру

Компания Xiaomi представила смартфон Redmi Note 12 Pro+, который оценен в 290 и 320 долларов за версии на 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили тройной тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп (датчик Samsung ISOCELL HPX и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, платформой MediaTek Dimensity 1080, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 120 Вт проводной зарядки. Также была представлена модель Redmi Note 12 Discovery Edition, которая отличается 210-Вт зарядкой и аккумулятором на 4300 мАч. Она доступна в одной версии на 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти по цене в 335 долларов.