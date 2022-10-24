Redmi Note 12 Pro получит 50-Мп камеру

Авторитетный информатор Ice Universe поделился подробностями о смартфоне Redmi Note 12 Pro+, официальный релиз которого ожидается 27 октября. Итак, аппарат получит главный модуль тыльной камеры на основе 200-Мп датчика изображения Samsung ISOCELL HPX. Он характеризуется оптическим форматом 1/1,4 дюйма, биннингом 16:1, поддержкой записи видео в разрешении 8K при 30 кадрах в секунду и автофокусировке Super QPD AF.

Также сама Xiaomi объявила, что в основе тыльной камеры Redmi Note 12 Pro будет лежать сенсор Sony IMX766 разрешением 50-Мп. Напомним, что он используется во флагманской модели Xiaomi 12.