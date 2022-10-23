Redmi Note 12 Pro+ получит изогнутый дисплей

Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный одной из модели серии Redmi Note 12. Судя по изображению, аппарат получит изогнутый экран. Источники уверены, что речь идет о старшей модели Redmi Note 12 Pro+. Предыдущие слухи прочили ей поддержку проводной зарядки мощностью 210 Вт и 200-Мп основную камеру. Что до стандартного Redmi Note 12, то ему приписывают наличие восьмиядерной платформы MediaTek Dimensity 1080 5G, производительность которого оценивается на уровне Qualcomm Snapdragon 778G. Официальная презентация смартфонов линейки ожидается уже 27 октября.

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