Redmi Note 12 Pro представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12 Pro, которая оценена в 235, 250, 275 и 305 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, боковым дактилоскопом, модулем NFC, ИК-излучателем, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 13 с надстройкой MIUI 13, толщиной 7,9 мм и массой 187 г.