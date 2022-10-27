Redmi Note 12 Pro представлен официально

Компания Xiaomi пополнила ассортимент смартфонов моделью Redmi Note 12 Pro, которая оценена в 235, 250, 275 и 305 долларов за версии с 6/128 ГБ, 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, однокристальной системой MediaTek Dimensity 1080, селфи-камерой на 16 Мп, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, боковым дактилоскопом, модулем NFC, ИК-излучателем, стереодинамиками, предустановленной ОС Android 13 с надстройкой MIUI 13, толщиной 7,9 мм и массой 187 г.
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном…
Несколько лет назад тяжело было представить, что когда-нибудь на свет выйдет серийный смартфон с гибким э…
Redmi K50 Extreme Edition получит экран с разрешением 1,5K …
Компания Xiaomi раскрыла новые подробности о смартфоне Redmi K50 Extreme Edition, официальный релиз котор…
iPhone 14 Pro испытали на прочность блендером…
Популярный YouTube-канал TechRex опубликовал необычный тест на прочность, главным героем которого стал но…
Samsung пытается перехватить производство чипов у TSMC…
Ожидается, что в следующем месяце TSMC начнёт массовое производство своего 3-нанометрового техпроцесса, и…
Смартфоны Infinix Note 12 Pro и Hot 12 Pro скоро выйдут в Ро…
Компания Infinix объявила о том, что уже в начале грядущей осени выпустит на российский рынок смартфоны N…
Cкладной смартфон Vivo X Fold+ представлен официально…
Как и ожидалось, сегодня компания Vivo представила складной смартфон X Fold+, одной из особенностей котор…
Смартфон Poco M5 появился в продаже …
Компания Xiaomi дала старт продажам смартфона Poco M5, который был представлен на прошлой неделе. Пока но…
Redmi Note 12 Pro+ получит изогнутый дисплей …
Компания Xiaomi опубликовала новый тизер, посвященный одной из модели серии Redmi Note 12. Судя по изобра…
Обзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщенийОбзор INOI A22 Lite. Недорогой Adnroid смартфон для звонков и сообщений
Обзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видомОбзор BQ 6061L SLIM. Недорогой смартфон с элегантным внешним видом
Обзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкойОбзор TECNO Camon 18P 8/128 ГБ. Смартфон с экраном 120 Гц и быстрой зарядкой
Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022Обзор SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA (SM-S908B). Спорный флагман 2022
Обзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 МпОбзор realme 9 6/128 ГБ. Среднебюджетник с AMOLED-экраном и камерой на 108 Мп
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor