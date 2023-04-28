Redmi Note 12 Pro загорелся в кармане пользователя

Очередная новость о загоревшемся смартфоне пришла из Индии. Пользователь Redmi Note 12 Pro по имени Навин Дахия утверждает, что устройство загорелось у него в нагрудном кармане рубашке. С момента покупки смартфона прошло всего два месяца. Дахия позвонил в службу поддержки Redmi, но ему никто не ответил. Теперь обиженный пользователь собирается судиться с компанией.

Напомним, что выпущенная в этом году глобальная версия Redmi Note 12 Pro оснащается 6,67-дюймовым OLED-дисплей с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, яркостью 900 кд/кв.м, поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, восьмиядерной платформой MediaTek Dimensity 1080, фронтальной камерой на 16 Мп, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX766 и оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт, стереодинамиками и предустановленной ОС Android 13.
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