Redmi Note 12 Turbo показали на фото после анонса

Авторитетный информатор Ice Universe поделился качественными фотографиями представленных вчера смартфонов Redmi Note 12 Turbo и Note 12 Turbo Harry Potter Edition. Снимки лишний раз позволяют убедиться в оригинальности дизайна Redmi Note 12 Turbo Harry Potter Edition – особенно с защитным чехлом, прикрывающим лишь половину тыльной панели.

Напомним, что Redmi Note 12 Turbo характеризуется платформой Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2 с производительностью уровня Snapdragon 8 Gen 1, до 16 ГБ ОЗУ LPDDR5, до 1 ТБ флеш-памяти UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 67-Вт зарядки, крупной системой охлаждения, корпусом толщиной 7,9 мм, массой 181 г., тройной тыльной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро), ИК-излучателем, стереодинамиками и чипом NFC. Цена базовой версии с 8/128 памяти составляет 290 долларов.