Redmi Note 12 Turbo получил срочное обновление

Компания Xiaomi выпустила обновление прошивки MIUI 14 для смартфона Redmi Note 12 Turbo, который был выпущен меньше двух недель назад. Апдейт предназначен лишь для топовой конфигурации с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ памяти. Обновление весит всего 6,5 МБ. Она призвано исправить ошибку в меню расширения ОЗУ посредством флеш-памяти. Больше никаких изменений данный апдейт не привносит.

Напомним, что Redmi Note 12 Turbo характеризуется мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, оперативной памятью LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).