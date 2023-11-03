Redmi Note 12 Turbo получил версию на 16/512 ГБ памяти

Компания Xiaomi объявила о выпуске новой версии смартфона Redmi Note 12 Turbo, которая может похвастаться 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. Новинка уже доступна для покупки на китайском рынке по цене в 230 долларов.

Напомним, что Redmi Note 12 Turbo также характеризуется мощным процессором Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, оперативной памятью стандарта LPDDR5, флеш-памятью UFS 3.1, 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением Full HD+, кадровой частотой 120 Гц, частотой ШИМ 1920 Гц, яркостью 1000 кд/кв.м и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, АКБ ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт и тройной основной камерой с модулями разрешением 64 Мп (есть оптическая стабилизация), 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп (макро).