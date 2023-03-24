Redmi Note 12 Turbo получит 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ флеш-памяти

Компания Xiaomi поделилась новыми подробностями о смартфоне Redmi Note 12 Turbo, официальный релиз которого запланирован на 28 марта. Во-первых, аппарат получит топовый вариант с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти. Во-вторых, смартфон сохранит скорость работы и плавность интерфейса как минимум на четыре года после выхода.

Ранее сообщалось о производительной платформе Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2 (уровень Snapdragon 8 Gen 1), плоском OLED-дисплее с высокой частотой ШИМ, тройной тыльной камере с главным модулем разрешением 64 Мп и боковом сканере отпечатков пальцев.