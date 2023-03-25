Redmi Note 12 Turbo получит флагманский OLED-экран

Компания Xiaomi опубликовала новые тизеры, посвященные смартфону Redmi Note 12 Turbo. Сообщается о плоском флагманском 12-битном экране со 100% охватом цветовой палитры DCI-P3 и частотой регулировки ШИМ 1920 Гц, а также стереодинамиках с поддержкой Dolby Atmos.

Ранее стало известно о наличии производительной платформы Qualcomm Snapdragon 7 Gen 2, корпуса толщиной 7,9 мм, батареи ёмкостью 5000 мАч, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти в топовой конфигурации. Официальная презентация смартфона запланирована на 28 марта.
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